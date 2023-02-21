Глухин Степан Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухин Степан Ильин

Глухин Степан Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Глухин Илья Кандратьев

Мать: Глухина Екатерина Филимонова

Бракосочетание
Вычислено 1820

Жена: Глухина Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
?.12.1825

Дочь: Добрякова Анисия Степанова

Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1835

Дочь: Феодосия Степанова

Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1836

Дочь: Надежда Степанова

Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Степанова

Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Степанова

Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close