Глухин Степан Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Бракосочетание
Вычислено 1820
Жена: Глухина Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
?.12.1825
Дочь: Добрякова Анисия Степанова
Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
05.06.1835
Дочь: Феодосия Степанова
Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1836
Дочь: Надежда Степанова
Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Степанова
Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Степанова
Мать ребёнка: Глухина Агрипина Иванова
Смерть
Неизвестно