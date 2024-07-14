Косолапова (Костромина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова (Костромина) Надежда Ивановна

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952

Отец: Костромин Иван Алексеевич

Мать: Костромина Елизавета Матвеевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1973

Сын: Косолапов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Косолапов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1980

Дочь: Сулима Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Косолапов Дмитрий Иванович

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