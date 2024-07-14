Косолапова (Костромина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1973
Сын: Косолапов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Косолапов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1980
Дочь: Сулима Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Косолапов Дмитрий Иванович