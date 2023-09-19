Максимов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Жена: Максимова Ольга
Рождение ребёнка
1931
Сын: Максимов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Максимова Ольга
Смерть
Неизвестно