Максимов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: Максимова Ольга

Рождение ребёнка
1931

Сын: Максимов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Максимова Ольга

Смерть
Неизвестно

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