Григорьев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Григорьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1792

Дочь: Григорьева Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьева Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
29.09.1809

Сын: Григорьев Анасим Григорьевич

Мать ребёнка: Григорьева Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
30.08.1816

Дочь: Истратова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Киприановна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.11.1819

Сын: Григорьев Платон Григорьевич

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Киприановна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.06.1923

Сын: Григорьев Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Киприановна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Параскева Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Евдокия Киприановна

Смерть
Неизвестно
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