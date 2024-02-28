Григорьев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Григорьев Иван
Рождение ребёнка
26.02.1792
Дочь: Григорьева Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьева Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
29.09.1809
Сын: Григорьев Анасим Григорьевич
Мать ребёнка: Григорьева Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
30.08.1816
Дочь: Истратова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Киприановна
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.11.1819
Сын: Григорьев Платон Григорьевич
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Киприановна
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
24.06.1923
Сын: Григорьев Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Киприановна
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно