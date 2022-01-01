Суслов Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслов Степан Павлович

Суслов Степан Павлович

Место рождения

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

13.03.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1927

Сын: Суслов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Широкова Мария Васильевна

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Кировская область, Мухинский район, Сунской с/с, дер. Нагорена
Рождение ребёнка
1932

Сын: Суслов Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Широкова Мария Васильевна

Жуковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.03.1934
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.