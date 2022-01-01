Суслов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти13.03.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1927
Сын: Суслов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Широкова Мария Васильевна
Кировская область, Мухинский район, Сунской с/с, дер. Нагорена
Рождение ребёнка
1932
Сын: Суслов Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Широкова Мария Васильевна
Смерть
13.03.1934
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край