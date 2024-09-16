Стрижов Афанасий (Фокеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижов Афанасий (Фокеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрижова Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрижова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижов Стефан Афанасиев

Мать ребёнка: не указана

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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