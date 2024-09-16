Стрижов Афанасий (Фокеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрижова Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрижова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно