Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Иордан Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Августа Алексеевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кузина Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Августа Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Августа Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно