Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Иордан Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Августа Алексеевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кузина Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Августа Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Августа Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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