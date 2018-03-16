Дорошенко Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1958
Дата смерти16.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1980
Дочь: Костырина (Дорошенко) Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Дорошенко (Горлова) Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
15.02.1984
Дочь: Щетинина (Дорошенко) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Дорошенко (Горлова) Любовь Викторовна
Смерть
16.03.2018