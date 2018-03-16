Дорошенко Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1958

Дата смерти

16.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко (Горлова) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
25.05.1980

Дочь: Костырина (Дорошенко) Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Дорошенко (Горлова) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
15.02.1984

Дочь: Щетинина (Дорошенко) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Дорошенко (Горлова) Любовь Викторовна

Смерть
16.03.2018

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