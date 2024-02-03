Антон Вуколович
Место рождения
Дата рождения10.01.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1828 ст.
Отец: Вукол Карпов
Мать: Елена Андреевна
Мк лист 95. Мать Елена Андреевна, отец Вукол Карпов. Восприемник крестьянский сын отрок Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Степанида Ефимова
Крайчиково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно