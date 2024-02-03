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Антон Вуколович

Место рождения

Дмитриково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.01.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1828 ст.

Отец: Вукол Карпов

Мать: Елена Андреевна

Дмитриково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Мк лист 95. Мать Елена Андреевна, отец Вукол Карпов. Восприемник крестьянский сын отрок Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Степанида Ефимова

Крайчиково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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