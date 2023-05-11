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Ажар Лукьян Леонович

Место рождения

Крупица, Минский район, Минская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ажар Леон Антонович

Мать: (Забавская) ?

Крупица, Минский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Евменовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ажар Мартин Лукьянович

Мать ребёнка: Агафья Евменовна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ажар Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Агафья Евменовна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: (Ажар) Устинья Лукьяновна

Мать ребёнка: Агафья Евменовна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Лаврентий Романович Мартынович
Рождение ребёнка
27.01.1841

Сын: Ажар Ефрем Лукьянович

Мать ребёнка: Агафья Евменовна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бенедикт Данилович Забавский
Смерть
Неизвестно

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