Ажар Лукьян Леонович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ажар Леон Антонович
Мать: (Забавская) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Евменовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Агафья Евменовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Агафья Евменовна
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: (Ажар) Устинья Лукьяновна
Мать ребёнка: Агафья Евменовна
Лаврентий Романович Мартынович
Рождение ребёнка
27.01.1841
Мать ребёнка: Агафья Евменовна
Бенедикт Данилович Забавский
Смерть
Неизвестно