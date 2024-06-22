Тусов Василий Александрович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тусов Василий Александрович

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1849

Жена: Тусова Мария Васильевна

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тусов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Тусова Мария Васильевна

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тусов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Тусова Мария Васильевна

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Тусова Павла Васильевна

Мать ребёнка: Тусова Мария Васильевна

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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