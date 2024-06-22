Тусов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1849
Жена: Тусова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Тусова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тусов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Тусова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Тусова Павла Васильевна
Мать ребёнка: Тусова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно