Аграфена Александрова
женский, родилась 1857, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАгафья Маркелова1820 г.р.
ОтецАлександр Данилов1820 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Александр Данилов
Мать: Агафья Маркелова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно