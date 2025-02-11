Аграфена Александрова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Александрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Агафья Маркелова1820 г.р.
Отец
Александр Данилов1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Александр Данилов

Мать: Агафья Маркелова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

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