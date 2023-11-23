Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Филиппов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Филиппов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Филиппов
Смерть
Неизвестно