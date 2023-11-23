Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Филиппов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Филиппов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Александр Николаев

Отец ребёнка: Николай Филиппов

Смерть
Неизвестно

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