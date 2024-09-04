Красилов Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1903 ст.
Дата смерти05.12.1942 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1903 ст.
Отец: Красилов Никифор Петрович
Мать: не указана
19.11.1903 (в документах воинской части 19.11.1905). По новому стилю 02.12.1903 (02.12.1905)
Смерть
05.12.1942 ст.
Воинское звание красноармеец|рядовой Место смерти г. Нижний Тагил Место службы 252 сд|928 сп