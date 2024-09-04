Красилов Александр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Александр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1903 ст.

Дата смерти

05.12.1942 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1903 ст.

Отец: Красилов Никифор Петрович

Мать: не указана

19.11.1903 (в документах воинской части 19.11.1905). По новому стилю 02.12.1903 (02.12.1905)
Смерть
05.12.1942 ст.
Воинское звание красноармеец|рядовой Место смерти г. Нижний Тагил Место службы 252 сд|928 сп

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