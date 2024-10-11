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Большанин Демьян Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большанин Андриан Семеонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.07.? ст.

Сын: Большанин Иоаким Андрианович

Мать ребёнка: Большанина (-) Гликерья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большанина (-) Гликерья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына (Большанина) Анна Демьяновна

Мать ребёнка: Большанина (-) Гликерья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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