Большанин Демьян Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большанин Андриан Семеонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.? ст.
Сын: Большанин Иоаким Андрианович
Мать ребёнка: Большанина (-) Гликерья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына (Большанина) Анна Демьяновна
Мать ребёнка: Большанина (-) Гликерья Григорьевна
Смерть
Неизвестно