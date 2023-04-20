Хорошев Станислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошев Станислав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошев Александр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1969

Сын: Хорошев Владимир Станиславович

Мать ребёнка: Лоншакова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоншакова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошев Александр Станиславович

Мать ребёнка: Лоншакова Валентина Ивановна

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