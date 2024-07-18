Сизион Данило Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1820
Отец: Сизион Емельян Васильевич
Мать: не указана
Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Смерть
Около 1822