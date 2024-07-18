Сизион Данило Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизион Данило Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1820

Отец: Сизион Емельян Васильевич

Мать: не указана

Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Смерть
Около 1822

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