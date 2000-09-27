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Жирков Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1924

Дата смерти

27.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер Пестяковского льнозавода.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жиркова) ?

Мать ребёнка: Жиркова (Полушина) Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиркова (Полушина) Татьяна Дмитриевна

Смерть
27.09.2000
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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