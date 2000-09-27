Жирков Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1924
Дата смерти27.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер Пестяковского льнозавода.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жиркова) ?
Мать ребёнка: Жиркова (Полушина) Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2000
Похороны
Неизвестно