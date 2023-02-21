Шелепина Наталия Обрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Шелепина Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Шелепина Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шелепин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1803
Дочь: Шелепина ?Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1804
Сын: Шелепин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1804