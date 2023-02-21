Шелепина Наталия Обрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Наталия Обрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Шелепина Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Шелепина Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шелепин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1803

Дочь: Шелепина ?Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1804

Сын: Шелепин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Григорий Михайлович

Смерть
До 1804
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