Бастрыкина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кубышкина Прасковья Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бастрыкин Феоктист Федорович
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастрыкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно