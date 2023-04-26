Бастрыкина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кубышкина Прасковья Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бастрыкин Феоктист Федорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастрыкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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