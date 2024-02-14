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Бикаев Загид Аминович

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н

Дата рождения

1919

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Бикмаев Загид Аминович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Место призыва: Торбеевский РВК, Мордовская АССР, Торбеевский р-н Дата поступления на службу: __.__.1939 Воинское... Показать все
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
02.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
1975

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