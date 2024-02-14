Бикаев Загид Аминович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н
Дата рождения1919
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Бикмаев Загид Аминович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Место призыва: Торбеевский РВК, Мордовская АССР, Торбеевский р-н Дата поступления на службу: __.__.1939 Воинское... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
1975