Коротина (Макарова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.10.1950
Дата смерти27.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1950
Бракосочетание
24.02.1979
Рождение ребёнка
28.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротин Иван Иванович
Смерть
27.12.2008
Причина смерти: Инфаркт