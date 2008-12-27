Коротина (Макарова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (Макарова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

26.10.1950

Дата смерти

27.12.2008

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1950

Отец: Макаров Алексей Борисович

Мать: Макарова/ Ирина Авраамовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
24.02.1979

Муж: Коротин Иван Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротин Иван Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротин Иван Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
27.12.2008
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Причина смерти: Инфаркт
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