Яковлев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1987

Отец: не указан

Мать: Яковлева Ирина Сергеевна

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