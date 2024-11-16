Пересунько Иван Корнилович 1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пересунько Иван Корнилович

Место рождения

Беседка, Київська область

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Пересунько Карнилий Афанасьевич

Мать: Пересунько Мария Даниловна

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Пересунько) Фотина Ивановна

Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Пересунько) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
09.01.1867 ст.

Дочь: (Пересунько) Домника Ивановна

Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
22.09.1869 ст.

Сын: Пересунько Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина

Беседка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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