Пересунько Иван Корнилович
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Пересунько) Фотина Ивановна
Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Пересунько) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина
Рождение ребёнка
09.01.1867 ст.
Дочь: (Пересунько) Домника Ивановна
Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина
Рождение ребёнка
22.09.1869 ст.
Сын: Пересунько Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Пересунько Гликерия Фомина
Смерть
Неизвестно