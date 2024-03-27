Савин Павел Минич
Место рожденияг. Киев Украина
Дата рождения07.03.1891
Дата смерти31.05.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Савин Павел Минич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 20.03.1896 Место рождения: Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев Дата поступления на службу: 12.01.1918 Воинское звание: полковник Наименов... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
Около 1928
Рождение ребёнка
31.03.1933
Рождение ребёнка
14.02.1939
Смерть
31.05.1943