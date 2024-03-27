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Савин Павел Минич

Место рождения

г. Киев Украина

Дата рождения

07.03.1891

Дата смерти

31.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1891

Отец: Савин Мина Константинович

Мать: Савина (Савина) Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина (Жилинская) Вера Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Савин Павел Минич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 20.03.1896 Место рождения: Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев Дата поступления на службу: 12.01.1918 Воинское звание: полковник Наименов... Показать все
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина (Жилинская) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина (Жилинская) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
31.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина (Жилинская) Вера Антоновна

Рождение ребёнка
14.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина (Жилинская) Вера Антоновна

Смерть
31.05.1943

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