Тевс Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тевс Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Тевс Юлис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тевс Пётр

Мать ребёнка: Аганета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аганета

Смерть
1921
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