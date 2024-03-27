Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Тевс Пётр
Тевс Пётр
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
1921
Пол
Мужской
Отец
Тевс Юлис
Мать
Не указана
Жена
Аганета
Дети
Тевс Пётр
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Тевс Юлис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Тевс Пётр
Мать ребёнка:
Аганета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Аганета
Смерть
1921
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия