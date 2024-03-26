Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Колесова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
20.10.1924
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна
Смерть
Неизвестно