Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Колесова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1923

Жена: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна

Рождение ребёнка
20.10.1924

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна

Смерть
Неизвестно

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