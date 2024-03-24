Радкевич Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радкевич Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Радкевич Тимофей

Мать: Радкевич Зиновия

Смерть
1979
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