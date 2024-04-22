Алмин Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1979
Отец: Алмин Анатолий Сергеевич
Мать: Алмина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.2000
Дочь: Алмина Анна Александровна
Мать ребёнка: Алмина Ирина Алексеевна
Бракосочетание
30.08.2010
Рождение ребёнка
24.11.2010
Сын: Алмин Никита Алексндрович
Мать ребёнка: Гусева Валерия Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алмина Ирина Алексеевна