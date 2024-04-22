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Алмин Александр Анатольевич

Место рождения

Партизанск, Партизанский, Приморский край

Дата рождения

13.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1979

Отец: Алмин Анатолий Сергеевич

Мать: Алмина Галина Ивановна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
04.01.2000

Дочь: Алмина Анна Александровна

Мать ребёнка: Алмина Ирина Алексеевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
30.08.2010

Жена: Гусева Валерия Валерьевна

Рождение ребёнка
24.11.2010

Сын: Алмин Никита Алексндрович

Мать ребёнка: Гусева Валерия Валерьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алмина Ирина Алексеевна

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