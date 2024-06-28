Надеева (Паутова) Елена Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1960
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960
Рождение ребёнка
25.03.1982
Дочь: Арбузова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Надеев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
27.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надеев Михаил Федорович
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1994
Дочь: Филиппова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Надеев Михаил Федорович