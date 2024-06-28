Надеева (Паутова) Елена Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева (Паутова) Елена Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960

Отец: Паутов Олег Вениаминович

Мать: Паутова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
25.03.1982

Дочь: Арбузова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Надеев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
27.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеев Михаил Федорович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1994

Дочь: Филиппова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Надеев Михаил Федорович

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