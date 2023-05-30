Заикин Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.2010
Дочь: Заикина Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности