Заикин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикин Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.2010

Дочь: Заикина Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.2018

Сын: Заикин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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