Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Махалёв Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Бракосочетание
13.01.1875

Муж: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Махалёва) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Махалёва) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Махалёв Николай Васильев

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Махалёва) Агафья Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Махалёв Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
?.03.1891

Сын: Махалёв Иоанн Васильев Младший

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Махалёва) Александра Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Махалёв Иоанн Васильев Меньшой

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Махалёв Илья Васильев

Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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