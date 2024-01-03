Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Бракосочетание
13.01.1875
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Махалёва) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Махалёва) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Махалёва) Агафья Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
?.03.1891
Сын: Махалёв Иоанн Васильев Младший
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Махалёва) Александра Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Махалёв Иоанн Васильев Меньшой
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Рождение ребёнка
?.07.1899
Отец ребёнка: Махалёв Василий Сергеев
Смерть
Неизвестно