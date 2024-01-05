Старостина -- Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина -- Серафима Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Старостина Любовь Евфимилиевна

Отец ребёнка: Старостин Евфим Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Старостина Евдокия Евфимилиевна

Отец ребёнка: Старостин Евфим Павлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Старостина Мария Евфимилиевна

Отец ребёнка: Старостин Евфим Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Евфим Павлович

Смерть
Неизвестно
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