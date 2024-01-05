Старостина -- Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Старостина Любовь Евфимилиевна
Отец ребёнка: Старостин Евфим Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Старостина Евдокия Евфимилиевна
Отец ребёнка: Старостин Евфим Павлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Старостина Мария Евфимилиевна
Отец ребёнка: Старостин Евфим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно