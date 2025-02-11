Heinrichs (Pries) Katharina G
женский, родилась 16.12.1904, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 06.10.2001, Vancouver, British Columbia, Canada
МатьKoslovsky, Pries (Andres) Anganetha (Aganetha)01.07.1874 г.р.
ОтецPries Gerhard Jacob28.10.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1904
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Иммиграция
Неизвестно
Vancouver, British Columbia, Canada
Смерть
06.10.2001
Vancouver, British Columbia, Canada