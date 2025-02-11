Heinrichs (Pries) Katharina G 16.12.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Heinrichs (Pries) Katharina G

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.12.1904, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 06.10.2001, Vancouver, British Columbia, Canada

Мать
Koslovsky, Pries (Andres) Anganetha (Aganetha)01.07.1874 г.р.
Отец
Pries Gerhard Jacob28.10.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1904

Отец: Pries Gerhard Jacob

Мать: Koslovsky, Pries (Andres) Anganetha (Aganetha)

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Иммиграция
Неизвестно
Vancouver, British Columbia, Canada

Смерть
06.10.2001
Vancouver, British Columbia, Canada

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