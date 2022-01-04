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Русаков Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучинина (Русакова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна

Рождение ребёнка
13.02.1905

Дочь: Вершинина (Русакова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна

Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Дочь: Пасынкова (Русакова) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна

Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Русаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна

Смерть
16.06.1949

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