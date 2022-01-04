Русаков Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.06.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучинина (Русакова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна
Рождение ребёнка
13.02.1905
Дочь: Вершинина (Русакова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Дочь: Пасынкова (Русакова) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна
Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.04.1917
Сын: Русаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Русакова (Князева) Анастасия Кузьмовна
Смерть
16.06.1949