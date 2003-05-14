Kott Semen
Место рожденияPochep, Bryansk, Russia
Дата рождения20.02.1931
Дата смерти14.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1931
Отец: Kott Samuil
Мать: Kott Maria (Mera)
Pochep, Bryansk, Russia
Бракосочетание
27.08.1955
Жена: Kott Nina
Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
22.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kott Nina
Leningrad, Russia
Смерть
14.05.2003
Pittsburgh, PA, USA