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Kott Semen

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Место рождения

Pochep, Bryansk, Russia

Дата рождения

20.02.1931

Дата смерти

14.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1931

Отец: Kott Samuil

Мать: Kott Maria (Mera)

Pochep, Bryansk, Russia
Бракосочетание
27.08.1955

Жена: Kott Nina

Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
22.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kott Nina

Leningrad, Russia
Смерть
14.05.2003
Pittsburgh, PA, USA
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