Чугунов Максим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Максим Яковлев

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Яков Егоров

Мать: Татьяна

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чугунов Косьма Максимов

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Максимова

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
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