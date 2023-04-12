Чугунов Максим Яковлев
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Яков Егоров
Мать: Татьяна
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Максимова
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя