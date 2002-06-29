Божедомова (Кулакова) Анна
Место рожденияПроспихино, Красноярский край, Россия, 663491
Дата рождения22.12.1921
Дата смерти29.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Божедомов Николай
Рождение ребёнка
10.10.1949
Дочь: Подкорытова (Божедомова) Татьяна
Отец ребёнка: Божедомов Николай
Рождение ребёнка
31.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Божедомов Николай
Смерть
29.06.2002
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно