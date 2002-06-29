Божедомова (Кулакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божедомова (Кулакова) Анна

Место рождения

Проспихино, Красноярский край, Россия, 663491

Дата рождения

22.12.1921

Дата смерти

29.06.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божедомов Николай

Рождение ребёнка
10.10.1949

Дочь: Подкорытова (Божедомова) Татьяна

Отец ребёнка: Божедомов Николай

Рождение ребёнка
31.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Божедомов Николай

Смерть
29.06.2002
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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