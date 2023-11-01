Бакумов Феодор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Сын: Бакумов Степан Федорович (Феодоров)
Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
Между 1898 и 15.06.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гончарова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ускова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова
Смерть
Неизвестно