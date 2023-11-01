Бакумов Феодор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакумов Феодор Васильев

Бакумов Феодор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Бакумова Анастасия Феодорова

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Сын: Бакумов Степан Федорович (Феодоров)

Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Между 1898 и 15.06.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гончарова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ускова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Бакумова Анастасия Феодорова

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close