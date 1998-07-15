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Волков Федор Яковлевич

Место рождения

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

15.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: Волков Яков Григорьевич

Мать: Волкова Анисия Ивановна

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.11.1956

Дочь: Журавлева Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Волкова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
22.11.1959

Жена: Волкова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Волкова Мария Дмитриевна

Смерть
15.07.1998
Москва, город федерального значения Москва
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