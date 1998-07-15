Волков Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти15.07.1998
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: Волков Яков Григорьевич
Мать: Волкова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1956
Дочь: Журавлева Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Волкова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
22.11.1959
Жена: Волкова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Волкова Мария Дмитриевна
Смерть
15.07.1998