Башкиров Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Башкиров Григорий
Мать: Башкирова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башкирова ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Башкиров Тихон
Мать ребёнка: Башкирова ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Башкиров Константин
Мать ребёнка: Башкирова ?
Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Башкиров ?
Мать ребёнка: Башкирова ?
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Башкирова) ?
Мать ребёнка: Башкирова ?
Смерть
Неизвестно