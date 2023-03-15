Башкиров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Башкиров Григорий

Мать: Башкирова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирова ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Башкиров Тихон

Мать ребёнка: Башкирова ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Башкиров Константин

Мать ребёнка: Башкирова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Башкиров ?

Мать ребёнка: Башкирова ?

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Башкирова) ?

Мать ребёнка: Башкирова ?

Смерть
Неизвестно

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