Мякеляев Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякеляев Иван Тихонович

Мякеляев Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякеляева Агафья Феофановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мякеляев Михайло Иванович

Мать ребёнка: Мякеляева Агафья Феофановна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мякеляева Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Мякеляева Агафья Феофановна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мякеляев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Мякеляева Агафья Феофановна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.