Мякеляев Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мякеляев Михайло Иванович
Мать ребёнка: Мякеляева Агафья Феофановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мякеляева Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Мякеляева Агафья Феофановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Мякеляева Агафья Феофановна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно