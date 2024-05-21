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Акулова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Николай Александрович

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1901

Дочь: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович

Смерть
1951

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