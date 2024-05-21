Акулова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Акулова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Сын: Акулов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Сын: Акулов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Дочь: (Акулова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Дочь: (Акулова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Дочь: (Акулова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Сын: Акулов Николай Александрович
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Дочь: (Акулова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович
Дочь: Сенченко (Акулова) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Акулов Александр Иванович