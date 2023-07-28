Козина Анна (?) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Козин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Козин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Козин Василий Алексеевич
Смерть
После 1944