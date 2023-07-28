Козина Анна (?) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Анна (?) Ивановна

Место рождения

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Козин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Козин Василий Алексеевич

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Козин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Козин Василий Алексеевич

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Козин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Козин Василий Алексеевич

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1944

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