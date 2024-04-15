Патылицын Василий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патылицын Василий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Патылицын Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Патылицын Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Патылицын Родион Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патылицына Матрона

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1845
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