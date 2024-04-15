Патылицын Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Патылицын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Патылицын Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Патылицын Родион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патылицына Матрона
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1845