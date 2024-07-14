Соловьёва (Симак) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1991
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.11.2015
Рождение ребёнка
10.10.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
24.04.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович