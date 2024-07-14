Соловьёва (Симак) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Симак) Дарья Андреевна

Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

24.12.1991

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1972 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1991

Отец: Симак Андрей Валентинович

Мать: Симак Наталья Анатольевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
21.11.2015

Муж: Соловьев Дмитрий Александрович

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
10.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
24.04.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович

Обнинск, город Обнинск, Калужская область

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