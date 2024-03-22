Коровкина (Глушенкова) Ксения (Аксинья) Тимофеева
Место рождения
Дата рождения19.01.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1815
Отец: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Крещение
24.01.1815
воспреемники: Петр Андреев, Авдокия Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
14.05.1834
По жениху Поручители онагож села казенныя кресьяне Егор Федоров, Серьгей Лексеев, Якоф Емельяноф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Петр Федороф, Матьвей Федоров, Егор Федотов | Казанская церк... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1835
Сын: Коровкин Иона (Иен) Хрисанфов
Отец ребёнка: Коровкин Хрисанф Афонасьив
Рождение ребёнка
31.07.1836
Сын: Коровкин Евдоким Хрисанфов
Отец ребёнка: Коровкин Хрисанф Афонасьив
Смерть
Неизвестно