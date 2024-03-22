Коровкина (Глушенкова) Ксения (Аксинья) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Глушенкова) Ксения (Аксинья) Тимофеева

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.01.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1815

Отец: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Мать: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.01.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Петр Андреев, Авдокия Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
14.05.1834

Муж: Коровкин Хрисанф Афонасьив

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители онагож села казенныя кресьяне Егор Федоров, Серьгей Лексеев, Якоф Емельяноф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Петр Федороф, Матьвей Федоров, Егор Федотов | Казанская церк... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1835

Сын: Коровкин Иона (Иен) Хрисанфов

Отец ребёнка: Коровкин Хрисанф Афонасьив

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1836

Сын: Коровкин Евдоким Хрисанфов

Отец ребёнка: Коровкин Хрисанф Афонасьив

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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