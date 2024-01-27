Абрамов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Абрамов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Александра
Рождение ребёнка
1904
Сын: Абрамов Калина Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Александра
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Абрамова Александра
Рождение ребёнка
19.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Александра
Смерть
Неизвестно