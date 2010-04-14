Квачева (Глухова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квачева (Глухова) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

18.11.1920

Дата смерти

14.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1920

Отец: Глухов Дмитрий Семенович

Мать: Глухова Наталия Ефимовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Глухова Лидия Давидовна

Отец ребёнка: Франц Давид Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1947

Дочь: Кудрякова Вера Прокофьевна

Отец ребёнка: Квачев Прокофий Кузмич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
14.04.2010
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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