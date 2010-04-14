Квачева (Глухова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1920
Дата смерти14.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1920
Отец: Глухов Дмитрий Семенович
Мать: Глухова Наталия Ефимовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Глухова Лидия Давидовна
Отец ребёнка: Франц Давид Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1947
Дочь: Кудрякова Вера Прокофьевна
Отец ребёнка: Квачев Прокофий Кузмич
Смерть
14.04.2010