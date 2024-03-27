Гайсин Бикмулла
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения21.02.1862
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бикмуллина) Нәгыймә
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикмуллин Садрислам
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1888
Сын: Бикмуллин Калимулла
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Бикмуллин Ярулла
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бикмуллин Шафигулла
Мать ребёнка: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал
Смерть
1910